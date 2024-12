Fanpage.it - “Stava per arrendersi quando ci ha visti. È stato un miracolo”, il racconto di chi ha salvato la piccola Yasmine

“Ci ha detto di esser stata vicina a due persone per ore ma dopo un giorno in mare li hascomparire tra le onde. Per tre giorniè stata alla deriva, cercando di raggiungere Lampedusa, senza acqua né cibo", racconta a Fanpage.it l'equipaggio della Trotamar III, che l'ha portata sulla terraferma.