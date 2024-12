Movieplayer.it - Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il primo aggiornamento dopo tre mesi non è confortante

Il capitolo finale della trilogia sta vivendo un momento molto delicato della sua produzione e non ci sono ancora indicazione sulla sua uscita Unsullo stato produttivo di-Man:theè appena arrivato da uno dei nuovi grandi protagonisti del franchise animato Marvel.l'emozionante conclusione di-Man: Across the, il mondo attende pazientemente l'uscita di questo terzo e ultimo capitolo, che completerà la trilogia di Miles Morales. Sebbene il film non sia ancora stato inserito nel calendario delle uscite della Sony Pictures, la produzione è già stata avviata da tempo. In una nuova intervista per il suo film Unstoppable su Prime Video, è stato chiesto a Jharrel Jerome se avesse iniziato a registrare le sue voci per .