Ilgiornaleditalia.it - SpaceX supera ByteDance: con 350 miliardi di dollari la startup di Elon Musk è la più preziosa al mondo

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il prezzo per azione è salito del 65% in pochi mesi, segnalando un forte interesse degli investitori;ndo, proprietaria di TikTok,diventa la primanon quotata in cima alla classifica globale; nella top ten anche xAI, società privata che a fornisce serviz