Sostenibilità ambientale, Unibo nella top 10 mondiale

Bologna, 12 dicembre 2024 – L'università Alma Mater di Bologna è la più sostenibile in Italia e tra le prime dieci nel mondo. A certificarlo è la nuova edizione del ranking GreenMetric, che valuta le azioni delle università per la. Una conferma che arriva per l'ottavo anno consecutivo con il primo posto in Italia e il nonoclassifica: tre posizioni più in alto rispetto alla scorsa edizione. Quando aveva partecipato per la prima volta alle rilevazioni di GreenMetric, nel 2013, l'Alma Mater si era piazzata al 183esima in tutto il mondo. Grazie a questo risultato, l'Ateneo di Bologna è anche tra i vincitori dei GreenMetric Awards. Il commento del rettore Molari "L'Università di Bologna è orgogliosa di questo risultato, che riconosce il nostro profondo impegno per lae ci sfida a puntare ancora più in alto –commenta il rettore Giovanni Molari – in tempi di cambiamento climatico e crisi energetica, le università sono chiamate non solo a formare e fare ricerca, ma anche a dare l'esempio.