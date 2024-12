Pisatoday.it - Sorpreso con cocaina in zona stazione: arrestato

Leggi su Pisatoday.it

I Carabinieri delladi Pisa, nel primo pomeriggio di ieri, hannoun uomo pregiudicato, senza fissa dimora, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.I militari dell’Arma, transitando in una via limitrofa allaferroviaria, hanno sottoposto a controllo.