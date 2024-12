Comingsoon.it - Sonic 3, nella promozione si recupera per scherzo il "Sonic orrido" del trailer del 2019

Leggi su Comingsoon.it

Non è la prima volta che si prende in giro "Ugly", il primo design del personaggio per i suoi film, respinto dai fan nel. Questa volta loarriva dalla stessa Paramount, con un concorso per vincere un maglione natalizio con la sua faccia, prima dell'uscita di3 il 1° gennaio (col look corretto, tranquilli).