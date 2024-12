Soldini "Romania in crescita, osmosi commerciale con l'Italia"

Leggi su Ildenaro.it

BUCAREST () (ITALPRESS) – “C’è un’tra Italia e, l’interscambioè di 20 miliardi e le prospettive sono di”. Lo afferma Micaela, direttore dell’ICE di Bucarest, intervistata da Claudio Brachino in occasione dell’apertura dell’ufficio di corrispondenza dell’agenzia Italpress nella capitale rumena.“All’inizio laè stato un mercato dal quale si veniva attratti per il costo più contenuto della manodopera, alcune aziende della metallurgia e della meccanica hanno delocalizzato la produzione, ma questo è un Paese in movimento, in trasformazione – spiega-. Ora siamo in un’evoluzione, laè cresciuta, sono cambiati gli scenari e stiamo collaborando anche in settori ad alta tecnologia. L’si trova anche negli scambi commerciali.