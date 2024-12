Sbircialanotizia.it - Sociologo Ferraresi: “Blocchi culturali frenano prevenzione andrologica”

Leggi su Sbircialanotizia.it

'Occorre far capire agli uomini che anziché rivolgersi al dottor Google è necessario chiedere aiuto al medico per avere maggiore felicità nella vita sessuale' "L'Università Iulm, su incarico della Sia, Società italiana di Andrologia, ha svolto una ricerca per capire quali sono iche i giovani maschi italiani hanno rispetto alla