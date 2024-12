Oasport.it - Snowboard: Italia senza podi a Carezza nel PGS maschile. Coratti quarto, vince Yankov

Prima o poi doveva arrivare, peccato che sia sulle nevi di casa. Si ferma la striscia positiva dell’alnella Coppa del Mondo dialpino davanti al pubblico amico di: dopo settein otto gare, oggi non c’è nessun azzurro nella top-3 nel PGS odierno.Are sul pendio dolomitico, non con poca sorpresa, è il bulgaro Radoslav: per il classe 1990 è la quarta vittoria in carriera, ma l’ultimo successo risaliva addirittura al lontanissimo 2017. Da segnalare che la prima affermazione è datata 2015, proprio a, il bis arriva nove anni dopo.Battuto nella Big Final lo sloveno Tim Mastnak che non trova il bis dopo il successo in gigante a Yanqing, in ogni caso per lui c’è la soddisfazione di allungare in chiave classifica di Coppa.Come detto, nessun azzurro sulo, anche perché Edwinsi ferma ai piedi di esso: l’no perde la Small Final contro il veterano austriaco Benjamin Karl.