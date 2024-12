Quotidiano.net - Siria, sospesi il Parlamento e la Costituzione per 3 mesi

Il nuovo governono ha annunciato di sospendere lae ilper tre. Il nuovo governono "sospenderà lae il" durante il periodo di transizione di tre, ha dichiarato giovedì all'Afp Obaida Arnaout, portavoce per gli affari politici delle nuove autorità. "Verrà formato un comitato legale e per i diritti umani per esaminare lae quindi apportare modifiche", ha spiegato. La coalizione di gruppi ribelli che ha preso il potere indomenica ha nominato il capo del governo di transizione per un periodo di tre