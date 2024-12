.com - Siria, leader G7 “Pieno sostegno a transizione politica inclusiva”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi,del Gruppo dei Sette (G7), riaffermiamo il nostro impegno verso il popolono e offriamo il nostroa un processo diinclusivo, a guidana, nello spirito dei principi della risoluzione 2254 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.Invitiamo tutte le parti a preservare l’integrità territoriale e l’unità nazionale della, rispettandone l’indipendenza e la sovranità. Ribadiamo il nostroalla UN Disengagement Observer Force (UNDOF), che monitora le Alture del Golan tra Israele e”. Così in una nota congiunta idel G7, aggiungendo di essere “pronti a sostenere un processo diche, in questo quadro, conduca a un governo credibile, inclusivo e non settario, che garantisca il rispetto dello stato di diritto, dei diritti umani universali, compresi i diritti delle donne, la protezione di tutti ini, incluse le minoranze religiose ed etniche, nonchè la trasparenza e la responsabilità.