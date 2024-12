Fanpage.it - Siria, le ultime news: nuovi raid israeliani, Al Jolani: “Nessuna amnistia per torturatori dei detenuti”

Leggi su Fanpage.it

Gli ultimi aggiornamenti in diretta sulla guerra ine il cambio di regime dopo la caduta di Assad: tutte lenotizie sul conflitto in Medioriente. Israele continua a bombardare siti militarini. Il segretario di stato Usa Blinken: “Determinati a non lasciare spazio a Isis”.