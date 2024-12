Sbircialanotizia.it - Siria, Israele e i raid: tra nodo sicurezza e nuovo rischio polveriera

Dopo il crollo del regime di Bashar al-Assad, la 'risposta' israeliana in nome della "" attira critiche e solleva preoccupazione fra gli analisti per le possibili ripercussioni Una campagna di operazioni militari in"eccezionale per forza e portata". Che aggiunge "un'altra pericolosa variabile alla situazione in rapida evoluzione" nel Paese". Scrivono così i giornali .