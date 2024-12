Siria governo sospenderà per tre mesi Costituzione e Parlamento

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il nuovono “lae il” durante il periodo di transizione di tre. Lo ha dichiarato all'Afp Obaida Arnaout, portavoce per gli affari politici della nuova autoritàna, aggiungendo che “verrà formato un comitato legale e per i diritti umani per esaminare lae quindi apportare modifiche”. .