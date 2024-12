Siamo sconvolti Il figlio del calciatore muore a 5 anni | la tragedia prima della partita di Champions League

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il risultato di Stoccarda-Young Boys, conclusasi con un netto 5-1 in favore dei tedeschi, è sembrato non importare a squadra e tifosi a causa di unache ha colpito profondamente la squadra svizzera e i suoi avversari. Lo Young Boys, alla vigilia, ha pubblicato un comunicato in cui spiega che l’attaccante Meschack Elia non sarebbe statoa causamorte di uno dei suoi figli: uno dei suoi gemelli di soli 5.Secondo quanto dichiarato dal club svizzero, è morto in modo del tutto inaspettato dopo una breve malattia. La compagna di Elia si trovava nella Repubblica Democratica del Congo con i due figli, quando si è verificata la. “Martedì sera abbiamo ricevuto una terribile notizia. La compagna di Elia si era recata con i due figli nella Repubblica Democratica del Congo, dove è avvenuto il tragico evento – si legge nella nota pubblicata dallo Young Boys -.