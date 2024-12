Feedpress.me - Siamo proprio sicuri di essere felici e contenti con le «Maledette feste»?

Ma perché ledi Natale? Se lo chiedevano Virginia Woolf («La signora Dalloway») e Natalia Ginzburg («Magico Natale») con il dubbio se fossero «fosche e faticose» per tutti e non solo per la vecchiaia, e se lo chiede in uno spiritoso romanzo, «» (Fazi Editore), Isabella Pedicini, saggista e scrittrice di Benevento, storica dell’arte e autrice di testi sulla fotografia.