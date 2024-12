Lanotiziagiornale.it - Sì dell’Ue all’allargamento dell’area Schengen

Due giorni. Tanto è bastato per far crollare la maschera del leader della Lega. Matteo Salvini, che ha urlato la necessità di chiudere, si ritrova spettatore di un’Unione europea che non solo non gli dà ascolto, ma rilancia in direzione opposta. Bulgaria e Romania, dal primo gennaio, entreranno nell’area di libera circolazione. E sì, con il voto favorevole dell’Italia.Salvini contro: urla in patria, silenzio a BruxellesL’ultima performance del Salvini ministro — quel mix di retorica e allarmismo di comodo — ha trovato il solito pubblico in patria, ma un silenzio assordante a Bruxelles. “va ripensato”, era il grido di battaglia. Ma l’Europa ha fatto orecchie da mercante, scegliendo di allargare il perimetro della libera circolazione anziché chiuderlo. Il voto del Consiglio dell’Unione europea è arrivato quasi senza intoppi: i ministri dell’Interno dei 27 Stati membri hanno dato il via libera definitivo all’ingresso di Romania e Bulgaria con una larga maggioranza.