Si allarga la rete dell'obiezione: "Vent'anni e oltre 180 adesioni"

"Sono ormai venti gli anni in cui un gruppo di persone ferraresi continua la propria battaglia per affermare il diritto di obiettare alle spese militari". La Campagna di Obiezione alle spese militari (Osm) promossa dal nodo locale dellaLilliput, ha raccolto 181e 4.655 euro. Numeri che ricalcano quelli dell’anno scorso, con 9 nuovi sostenitori. "Un tema quello delle spesa militare che il Governo vuole aumentare fino a 2% del Pil che – fanno sapere dalla– di certo non incontra il favore degli italiani. Allora la campagna vuole essere una voce sempre più forte per l’affermazione della pace, per il ricorso a mezzi pacifici nella risoluzione dei conflitti attraverso azioni di dialogo, di diplomazia, di trattativa". Ogni anno da tutta Italia, i moduli di adesione alla campagna, spediti al presidente della Repubblica, chiedono la diminuzione delle spese militari a favore di quelle sociali, il riconoscimento legale della opzione fiscale che dia la possibilità ai cittadini di indirizzare le proprie tasse verso la costruzione di una difesa alternativa civile e nonviolenta.