Sciopero generale 13 dicembre Tar ferma ordinanza Salvini su riduzione a 4 ore

Per domani è in programma un'agitazione - indetta dall’Unione Sindacale di Base - per tutti i settori pubblici e privati. Si prospetta dunque un venerdì nero soprattutto per i pendolari perché aderiranno alla protesta sia i trasporti ferroviari sia i mezzi pubblici nelle principali città italiane. Coinvolti anche scuola e sanità. La protesta inizialmente sarebbe dovuta durare 24 ore, ma è scattata la misura della precettazione su decisione del ministro dei Trasporti Matteoche aveva dunque portato l'agitazione alla durata di sole 4 ore. Oggi però il Tar del Lazio, con decreto monocratico, ha accolto la richiesta dell'Usb di sospendere l'del Ministero. Il leader della Lega: "Grazie a un giudice del Tar del Lazio i cittadini vivranno l'ennesimo venerdì di caos e disagi. La normativa sulloandrà rivista con i sindacati".