Ildifforme.it - Sciopero 13 dicembre, no del Tar alla precettazione. Salvini: “Il caos? I cittadini ringrazino il giudice”

Leggi su Ildifforme.it

Il Tar non ha accolto la richiesta didel ministro, che avrebbe potuto ridurre lodi domani ad un massimo di quattro ore. Sono così certi i disagi per la popolazione nell'arco dell'intera giornataL'articolo13, no del Tar: “Il? Iil” proviene da Il Difforme.