ScioperiSalvini | rivedere norme insieme

14.13 "Non penso sia utile andare avanti di scontro in scontro,di precettazione in precettazione.Una normativa sullo sciopero va rivistaai sindacati, penso che siano loro in primis ad accorgersi che se c'è uno sciopero al giorno,il primo a rimetterci è lo sciopero stesso". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti,Salvini,alla presentazione del piano Fs,affermando che per lo sciopero di domani "ritengo mio dovere intervenire per garantire il diritto alla mobilità".