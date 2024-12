Oasport.it - Sci alpino, Max Perathoner sfiora il successo in discesa a Santa Caterina. 4 italiani in top10 in Coppa Europa

Felix Hacker completa la doppietta e si aggiudica anche la secondadiValfurva, valevole per ladi scimaschile 2024-2025. Ottime notizie anche per l’Italia che piazza 4 atleti nella, due nella top5 e uno sul podio.Sulla pista della Valtellina lo sciatore austriaco ha completato la sua prova con il tempo di 1:00.94 precedendo per appena 16 centesimi il nostro Maxche, nel primo tratto della gara, era in vantaggio. Completa il podio l’elvetico Livio Hiltbrand con un distacco di 30 centesimi dalla vetta.Quarta posizione per il suo connazionale Alessio Miggiano a 42 centesimi da Hacker, quinta per un altro italiano, Nicolò Molteni a 44 centesimi, sesta per l’austriaco Felix Endstrasser a 58, quindi settimo lo svizzero Josua Mettler a 67.