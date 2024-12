Ilgiorno.it - Scarpadoro pronta a invadere il centro

Torna domenica a Vigevano il consueto appuntamento con la Scapardoro di Natale, la corsa-camminata non competitiva, organizzata dall’Atletica Vigevano con l’amministrazione comunale, che si snoda per le vie deled è giunta alla sesta edizione. L’evento è inserito nel calendario delle iniziative “Natale sotto la Torre“. I partecipanti, sono oltre 500 quelli già iscritti, attraversanno ilstorico tra piazza Ducale, il Castello, la Strada Coperta e la Cavallerizza. L’appuntamento è per le 9.30. Le iscrizioni si possono effettuare online sul sito Endu.it e al negozio Fox Sport di Vigevano fino a domani; sabato poi in piazza ducale dalle 10 alle 18 e domenica dalle 9 fino all’esaurimento dei 1.000 posti disponibili. La quota di partecipazione è di 8 euro per gli adulti, 5 per gli under 13 e gratuita per i bambini sotto i 3 anni.