Iltempo.it - "Sarà Milly a dirlo": futuro in bilico per Mariotto, cosa filtra

C'è incertezza suldi Guillermoa Ballando con le stelle. Se si sia trattato di un vero e proprio caso o di un piccolo incidente lo scopriremo solo alla fine della settimana, quandoCarlucci darà il via alla diretta e saluterà i suoi telespettatori. Stando a quanto dichiarato dalla conduttrice stessa solo qualche giorno fa, però, la Rai dovrà prendere una decisione più per l'improvvisa uscita di scena dallo show che per la questione della presunta molestia ai danni di un ballerino.la padrona di casa, all'inizio del prossimo appuntamento, ad annunciare la sentenza decisa dai vertici dell'intrattenimento del servizio televisivo pubblico e dalla produzione del dancing-show. Se la postazionevuota, vorrà dire che il giuratoverrà ufficialmente escluso dal team.