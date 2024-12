Quotidiano.net - Salvini, 'rivedere le norme sullo sciopero con i sindacati'

Leggi su Quotidiano.net

"Non penso sia utile andare avanti di scontro in scontro di precettazione in precettazione. Una normativava rivista insieme ai, penso che siano loro in primis ad accorgersi che se c'è unoal giorno, il primo a rimetterci è lostesso". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, nel suo intervento alla presentazione del Piano Fs.