Salerno, supermulta da 500 euro per sosta e circolazione abusiva nel Centro storico

Giro di vite sullae laselvaggia neldi. A partire da oggi, entrerà in vigore unada ben 500per i conducenti che violeranno le regole di transito e parcheggio nella zona antica della città.Il nuovo Regolamento di polizia urbana, atteso da oltre 22 anni, conoscerà stamane la sua approvazione definitiva durante il consiglio comunale.Il provvedimento introduce una sanzione salata, che andrà a sommarsi alle multe previste dal codice della strada per il parcheggio in zone vietate e il transito non autorizzato nella Zona a Traffico Limitato (ZTL).Un passo deciso per migliorare il decoro e la sicurezza del, spesso compromessi da comportamenti incivili. L’amministrazione comunale intende così promuovere una maggiore attenzione al rispetto delle regole e alla vivibilità di uno dei quartieri più suggestivi della città.