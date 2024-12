Iltempo.it - Sala si candida a leader, ma Renzi ci mette il marchio: “Tutta gente nata alla Leopolda”

«Serve all'alleanza una visione più liberal democratica» e serve «come il pane». Ne è convinto il sindaco di Milano, Beppe, intervistato da Repubblica. Sarà lui ad aggregare questa forza centrista? Questa la sua risposta: «In questo momento io ho il dovere di portare a termine il lavoro per il quale sono stato eletto. E in ogni caso, un'operazione del genere deve avere il sostegno del Pd perché garantisca a quest'area, una volta, di non essere solo un cespuglietto di una sinistra molto spostata a sinistra». Quanto ai rapporti con i 5 Stelle,vede al momento più ombre che luci: «Non ho visto un tentativo serio dire insieme un programma comune. Certo, non basta una foto in cui si sta tutti insieme per far credere agli italiani che sia vero. Mi pare che il campo largo proprio non riesca a funzionare.