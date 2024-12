Ilgiorno.it - Sala conferma:: "Nuovo spazio al Leoncavallo"

"Sì, stiamo cercando un. Io credo che, anche se le mie parole possono non piacere a tutti, ilsia un valore nella nostra società, un valore storico nella nostra città, e deve continuare ad esserlo. É un luogo pacifico di impegno, che il Comune dia una mano é necessario". Con queste parole il sindaco Giuseppehato, ieri, quanto emerso negli ultimi giorni a proposito del () tentativo di regolarizzare lo storico centro sociale, che dal 1994 occupa l’ex cartiera di via Watteau, di proprietà dei fratelli Cabassi, nel quartiere di Greco. Proprio ieri, su queste pagine, Daniele Farina, tra i portavoce del Leonka, aveva a sua voltato la disponibilità delle associazioni e dei militanti a lasciare l’ex cartiera nel caso in cui il Comune trovi un luogo alternativo nel quale ospitare quello che da tempo si definisce unoPubblico Autogestito.