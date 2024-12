Rutte | Passare a mentalità di guerra

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.02 "Il pericolo viene verso di noi velocemente. Quello che è successo in Ucraina può accadere qui. Possiamo prevenire unasul territorio della Nato ma dobbiamoa unadi". Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Mark, in un evento a Bruxelles. "Non siamo in, ma nemmeno in pace", diceil quale vuole fare assegnamento sulla deterrenza. Inoltre la spesa militare del 2% del Pil non è sufficiente per, che afferma: "Serve molto di più".