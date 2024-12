Quotidiano.net - Rosato per le donne. Hope, il ciondolo contro la violenza

Leggi su Quotidiano.net

in collaborazione con ActionAid lancia il progetto Nora, una raccolta fondi per l’empowerment delle. L’iniziativa ha l’obiettivo di combattere lamaschilelee promuovere il miglioramento della condizione femminile su tutto il territorio nazionale. Il brand di gioielli, con una spesa di 59 euro, regala, un piccolo charm in argento 925, realizzato in edizione limitata come simbolo di solidarietà e speranza. Per ognieffettuerà una donazione di 0,50 euro a favore del progetto Nora, con un contributo minimo garantito di 4mila euro. L’iniziativa è partita da inizio novembre e proseguirà fino a fine dicembre online, nelle gioiellerie autorizzate aderenti e nelle boutique. Il progetto si pone come obiettivo la prevenzione e il contrasto allamaschilele, rafforzando le organizzazioni della Società Civile a livello nazionale, regionale e locale, con particolare attenzione alle aree interne e periferiche.