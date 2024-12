Inter-news.it - Roma, torna il bel calcio in Europa League: tris finale al Braga!

Bella risposta inda parte delladi Ranieri, che domina nella sfida contro il. I giallorossi vincono 3-0, lasciando senza il portiere gli avversari.PRIMO TEMPO – Lascende in campo all’Olimpico per la sesta giornata di, in cui è chiamata a sfidare il. Il match inizia benissimo per i padroni di casa, che trovano il gol al 10? ad opera di Pellegrini. Il capitano giallorosso viene servito al centro da Zalewski, e col destro trova l’angolo vincente. Poi si libera in un abbraccio sentito con mister Ranieri. L’italiano appare particolarmente ispirato contro ile dopo soli cinque minuti colpisce la traversa, sfiorando la doppietta. Un’altra chance e un altra traversa, sempre di Pellegrini, arrivano al 25?: in questo caso però il gol sarebbe stato annullato per fuorigioco.