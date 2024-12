Calcionews24.com - Roma, il grande acquisto estivo verso la cessione: i dettagli e il possibile sostituto

Leggi su Calcionews24.com

Potrebbe cambiare ben presto il futuro di uno degli acquisti più costi dell’ultima estate giallorossa Era arrivato per 23 milioni tra tante attese, ma alla fine Enzo Le Fee non ha convinto né De Rossi né Juric e probabilmente nemmeno Ranieri. Questo è dovuto anche ad un infortunio al legamento collaterale datato settembre. Come detto .