Ilmessaggero.it - Roma-Braga, dove vederla in tv e streaming, orario. Le formazioni ufficiali: Ranieri rilancia Pellegrini titolare. Fuori Dovbyk, c'è Dybala con Soulé

Leggi su Ilmessaggero.it

riabbracciae cerca punti preziosi per la qualificazione. Laattualmente ha in classifica 6 punti e ha bisogno di un successo per indirizzare il cammino in Europa League verso i.