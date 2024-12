Fanpage.it - Roddick dà un consiglio a Iga Swiatek: “Contatti subito Jannik Sinner”. È per il suo bene

Leggi su Fanpage.it

L'ex numero uno al mondo Andyha suggerito a Igadi contattare quanto primaSinner per chiedergli dei consigli su come gestire la pressione di media, tifosi e colleghi in seguito alla spinosa vicenda doping che ha accomunato entrambi.