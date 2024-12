Lanazione.it - Riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti, precisazione sull’uso delle tessere nominative a Sansepolcro

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 12 dicembre 2024 –deldi. I nuovi cassonetti installati sul territorio, a seguito del progetto di SEI Toscana per ladeldi, sono predisposti per il conferimento tramite tessera nominativa, ma si precisa che attualmente i contenitori sono aperti e non è necessario avere né richiedere alcuna tessera per il loro utilizzo. In questa fase, i cittadini possono conferire iin modo semplice utilizzando il pedale per aprire il cassonetto. La, ricordiamo, prevede un’importante novità per il conferimento del vetro (bottiglie, barattoli, vasetti), che dovrà essere depositato nei nuovi contenitori stradali dedicati con apertura verde.