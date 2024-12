Arezzonotizie.it - Riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti a Sansepolcro

Leggi su Arezzonotizie.it

I nuovi cassonetti installati sul territorio, a seguito del progetto di Sei Toscana per ladeldi, sono predisposti per il conferimento tramite tessera nominativa, ma si precisa che attualmente i contenitori sono aperti e non è necessario avere né.