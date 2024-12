Ildifforme.it - Rifugiati siriani, l’Ue in stallo sul loro futuro: quali sono i possibili scenari

Tra il milione diche vorrebbe far ritorno in Siria dopo la caduta del regime e la possibile nuova ondata di migranti provocata dalla nuova crisi, l'Ue cerca di costruire un fronte comune per comprendere in che modo gestire una situazione che potrebbe rivelarsi di fatto insostenibile per i Paesi Ue