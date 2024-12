Quotidiano.net - Reclutamento e assunzioni a tempo indeterminato: 19.615 nuovi posti nelle amministrazioni pubbliche

Leggi su Quotidiano.net

Via libera ale all'assunzione a, in favore di varie, per 19.615 unità di personale. Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha infatti firmato i dpcm che autorizzano le procedure di, ora inviati al Mef per il concerto del ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Sono 16.663 le- 2.090 delle quali straordinarie - per il settore sicurezza: Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco. "La legalità e la sicurezza sono valori indispensabili, tanto più nel difficile contesto internazionale in cui stiamo vivendo, e la loro tutela è fondamentale per assicurare al Paese crescita ed efficienza.