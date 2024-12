.com - Real Madrid, infortunio per Mbappè

Leggi su .com

(Adnkronos) – Dopo il successo di martedì in Champions League a Bergamo, in casaè arrivata la tegola Kylian Mbappé. L’attaccante francese, autore del gol che aveva aperto le marcature contro l’Atalanta, è stato costretto al cambio dopo trentasei minuti di gioco per un problema fisico. Ilha diramato una nota sulle condizioni del francese: “In seguito agli accertamenti effettuati oggi su Kylian Mbappé dal dipartimento medico del, al giocatore è stata diagnosticata una lesione alla coscia della gamba sinistra. I suoi progressi saranno monitorati”. Un’assenza ora che peserà nell’attacco dei blancos, e anche nelle fantaformazioni di tanti fantallenatori delle Euroleghe. Mister Ancelotti potrebbe ovviare schierando Rodrygo dal 1? minuto sabato sera in campionato contro il Rayo Vallecano.