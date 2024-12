Re Felipe a Napoli | Parentela di cuori

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.25 L'importanza di "unire le forze dei Paesi europeisti e saldi nei valori democratici", l'amore per, l'amicizia con Sergio Mattarella. Ne ha parlatoVI al teatro San Carlo, dove è stato insignito del dottorato honoris causa in scienze sociali dall'Università Federico II. Nella sua lectio magistralis, il re ha sottolineato il legame tra la Spagna, l'Italia e, una "die di caratteri", prima di concludere la visita di Stato in Italia.