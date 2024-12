Ilgiornaleditalia.it - Rai, come finirà per la Presidenza? Tutti i nomi in pista. RETROSCENA ESCLUSIVO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Rai,per la? A viale Mazzini attendono di capire. Se Conte accetterà le avances del centrodestra (soprattutto di Fratelli d'Italia e Forza Italia) non avrà problemi ad accettare la Agnes presidente e per i grillini arriverà la direzione del TG3 (in pole Senior Bonini). I 5 Ste