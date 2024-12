Liberoquotidiano.it - Quelle voci su Capodanno: Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, tam-tam impazzito

Leggi su Liberoquotidiano.it

si sono riavvicinati. Dopo un mese di novembre passato tra rumors, frecciatine e smentite, sembra che i due fidanzatini siano tornati insieme. Il numero uno al mondo viene da un'ta piena di trionfi di squadra e personali. L'azzurro ha conquistato due grandi Slam - Australian Open e US Open -, oltre alla seconda vittoria consecutiva della Coppa Davis. Lo stesso, però, non si può dire per la tennista russa.è stata immortalata più volte in lacrime. Il motivo? Non deve essere semplice frequentare il tennista più forte al mondo. E, allo stesso tempo, mancare per un soffio la top ten del ranking, che le avrebbe garantito una possibilità di accedere alle Finals. Forse anche per questo motivo, la russa è scappata a Miami: non voleva assistere agli ennesimi successi del fidanzato.