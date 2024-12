Ferraratoday.it - Pug, il Piano adottato in Consiglio. Fabbri: "Così valorizziamo il patrimonio"

Leggi su Ferraratoday.it

Ok al Pug in, con 19 voti favorevoli e 12 contrari. Dopo l’adozione, il Pug dovrà essere sottoposto alle valutazioni e ottenere il parere positivo del Comitato Urbanistico di Area Vasta in Regione (entro 120 giorni, salvo sospensioni), e successivamente sarà approvato definitivamente.