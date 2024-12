Ilrestodelcarlino.it - Processo bimbo morto caduto dal carro di Carnevale: assolta la mamma, 2 i condannati

Bologna, 12 dicembre 2024 – È stataladi Gianlorenzo Manchisi, il piccolo di due anni e mezzoe travolto dalallegorico su cui stava seguendo la sfilata diin via Indipendenza, nel 2019. Sua madre Siriana Natali era aper omicidio colposo e la Procura aveva chiesto per lei 4 mesi di condanna. Ma il giudice Filippo Ricci, in primo grado, l’haperché il fatto non costituisce reato.Assolto anche Marco Pasquini, il collaudatore che rilasciò il certificato relativo alsu cui si trovavano Gianlorenzo e Siriana, per non avere commesso il fatto.invece entrambi a un anno e 4 mesi, con pena sospesa, Paolo Castaldini, il responsabile del Comitato per le manifestazioni petroniane che gestiva l’evento, e don Marco Baroncini, all’epoca presidente del Comitato organizzatore delin cui avvenne l’incidente, entrambi difesi dall’avvocato Ludovico Gamberini.