Fanpage.it - Pretty Solero della Love Gang condannato a 2 anni per violenze nei confronti della madre: “Sputi e pugni”

Leggi su Fanpage.it

Il rapper126 è stato trasferito in una comunità di recupero.a 2per le, le vessazioni e le minacce alla, da cui pretendeva sempre più soldi per l'acquisto di droga. Gli inquirenti: "Era solito sputarle sul corpo, frequentemente le chiedva soldi per l’acquistodroga e in caso di rifiuto la tirava per i capelli".