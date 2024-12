Lanazione.it - Poste italiane: il vademecum anti truffe

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 12 dicembre 2024 –mette al centro la sicurezza dei cittadini con numerose iniziative, fra queste il nuovofrode in distribuzione negli uffici postali della provincia di Arezzo. E proprio grazie alla collaborazione dei clienti che ogni giorno utilizzano i suoi prodotti e servizi garsce di operare in sicurezza. Rispetto allo scorso anno, infatti, il numero disventate in ufficio postale è diminuito del 63%, un dato che conferma l’efficacia dell’informazione in contrasto ai tentativi di frode. Il rischio di rimanere coinvolti in una truffa riguarda infatti tutti e non va sottovalutato, anche perché spesso le frodi vengono messe in atto da veri “professionisti” che fanno leva sulla buona fede dei cittadini e utilizzano diversi metodi per ingannare le possibili vittime come, ad esempio, fingere di telefonare per conto di enti pubblici.