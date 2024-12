Wired.it - Poliomielite, il virus continua a spuntare nelle acque reflue in Europa e non si capisce perché

Nei mesi scorsi l’agente infettivo è stato trovato in Spagna, Germania e Polonia. E ora in Finlandia. Al momento non sono stati segnalati casi di malattia in questi paesi, ma le autorità sottolineano l’importanza di mantenere alti i livelli di vaccinazione