Fanpage.it - Pier Silvio Berlusconi ha messo in discussione Striscia La Notizia e questa è una notizia

Leggi su Fanpage.it

parla di un "momento faticoso" perLa, dà fiducia a Ricci ma non esclude l'alternanza con altri programmi. Ma quali? Per la prima volta dopo tempo il Tg satirico è in, ma persi prospetta una situazione complessa.