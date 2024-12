Lapresse.it - Piazza Fontana, 55 anni fa la strage

55ladia Milano: l’attentato nel capoluogo lombardo segnò l’inizio degli “di Piombo“. Il 12 dicembre del 1969 esplose una bomba nella Banca nazionale dell’agricoltura: morirono 17 persone, 88 rimasero ferite. Le indagini inizialmente puntarono sulla pista anarchica: fu fermato Giuseppe Pinelli, ferroviere animatore del Circolo della Ghisolfa. Durante il fermo, Pinelli morì precipitando dal quarto piano della questura: la dinamica della sua morte non fu mai chiarita. La stessa notte della morte di Pinelli venne arrestato Pietro Valpreda, ballerino e militante anarchico. Valpreda fu coinvolto in diversi processi sulla: nel 1987 fu assolto con sentenza definitiva per insufficienza di prove . Dopo la pista anarchica le indagini si concentrarono sulla pista che riconduceva l’attentato alla “destra eversiva“.