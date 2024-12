Laprimapagina.it - Perugia. Nubifragio di ottobre: via libera dalla giunta a interventi di somma urgenza

Lacomunale diha dato il viaa lavori diper mettere in sicurezza via Macerata a Colombella dopo gli eventi meteorologici calamitosi del 7 e 8, che hanno provocato gravi disagi tra la popolazione per l’allagamento di numerose strade comunali. L’intervento da 120mila euro è stato proposto all’esecutivo su iniziativa dell’assessore Francesco Zuccherini.A seguito delle forti precipitazioni, via Macerata era stata interessata dall’esondazione del fosso Ruschiano che aveva determinato un peggioramento significativo delle già precarie condizioni del rilevato stradale e del sistema di smaltimento idraulico, come confermato dai sopralluoghi dei tecnici comunali. Per ripristinare le condizioni di sicurezza si rendono pertanto necessarie diverse opere, tra cui uno scatolare carrabile in cemento armato per potenziare la sezione idraulica del fosso Ruschiano, la sistemazione spondale per un tratto a monte e a valle dello scatolare, pavimentazioni stradali e barriere di protezione laterale in acciaio.